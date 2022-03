Ökonomistid kardavad: tulekul võib olla 1970ndate stiilis katastroof

Paljude ökonomistide arvates kasvab stagflatsioon välja kallist kütusest, mis tabab kõiki ootamatult. 1973. aastal kehtestas naftakartell USAsse nafta eksportimise embargo, sest USA toetas Iisraeli. Alguses kahekordistus musta kulla hind ja siis see neljakordistus. Kallima nafta kulud viskasid tarbijate kulud taevasse, tanklatesse tekkisid autodest sabad ja mootorikütuse müüki hakati piirama autonumbrimärkide alusel. See oli majandusele pärisšokk, sest oli harjutud odava välismaise naftaga.

«Minu arvates on USA keskpank viimastel aastatel teinud hulgaliselt vigu, nad on tegutsenud ebakohaselt ja ohtlikult. Seetõttu on nüüd vaja teha oodatust rohkem, et saavutada hinnastabiilsus,» kirjutas Summers Washington Postis avaldatud arvamusloos. «USA keskpanga praegune tegutsemine viib tõenäoliselt stagflatsioonini, kus mõlemad tööpuuduse määr ja inflatsioonitase ületavad lähimatel aastatel viit protsenti ja toovad lõppvaatluses kaas majanduslanguse.»