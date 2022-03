Moskva börs keelustas teatud suurfirmade aktsiate lühikeseks müügi

Börs on olnud suletud juba enam kui kolm nädalat, kuna majandus on langenud rahvusvaheliste sanktsioonide tõttu, mis piiravad Venemaa võimalust pääseda ligi välisvaluutareservidele ja kasutada SWIFT-pangasõnumite süsteemi.

Veel on ebaselge, millal aktsiatega saab taas kaubelda, kuid Londonis asuva Toronto Dominion Banki portfellistrateegia juhi Cristian Maggio sõnul viitab lühikeseks müümise teade sellele, et börsil valmistutakse aktiivsuse taastamiseks.

Mitmed teised börsid on samuti kasutanud lühikeseks müügi keeldu, et piirata volatiilsust kriisi ajal. Juba 2020. aasta märtsis, koroonapandeemiast põhjustatud müügi tipphetkel, keelasid Itaalia, Prantsusmaa ja Belgia samuti lühikeseks müügi.

Investorite sõnul on siiski peaaegu kindel, et aktsiad kukuvad, kui turg taas avaneb. Londonis noteeritud Venemaa ettevõtete aktsiahinnad on hävinud ja indeksite pakkujad on Venemaa turu võrdlusnäitajatest eemaldanud. Esmaspäeval kukkusid riigi kohalikud võlakirjad, kui kauplemine taastati esimest korda kolme nädala jooksul.