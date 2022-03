Alibaba kostitas investoreid rõõmusõnumiga: firma ostab 25 miljardi dollari eest aktsiad tagasi

See on teine kord, mil Alibaba laiendas oma aktsiate tagasiostuprogrammi. Antud teate tõttu kallines ettevõtte aktsia Hongkongi börsil teisipäeval rohkem kui 11 protsenti ning ka New Yorgi börsi avanedes tõusis aktsia üle 10 protsendi. Samas on firma aktsia hind endiselt vähem kui pool sellest, mis ta oli aasta tagasi.