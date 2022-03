Bigbank tõstis ootamatult hoiuseintressi

Eesti Panga värskeima statistika kohaselt pole eestlastel olnud mitte kunagi varem nii palju sääste kui praegu, ent samas hoitakse seda raha üha rohkem tavalisel pangakontol ja tähtajaline hoius on ajas üha ebapopulaarsemaks muutunud.

«Eesti elanike säästud üha kasvavad, kuid paraku sulatab inflatsioon suure vaevaga kõrvale pandud eurosid sama halastamatult kui kevadine päike viimaseid lumeriismeid. Raha väärtuse kiire kahanemise pidurdamiseks võimalusi on, kuid pahatihti ei leia inimesed neid üles,» kommenteeris Bigbank Eesti juht Jonna Pechter, lisades, et siinsel turul tegutsevad suurpangad on oma nullilähedaste intressidega pannud kliendid tähtajalistest hoiustest võõranduma.

«Bigbank maksis ka varem tähtajalise hoiuse eest üle turu keskmise intressi, kuid nüüd pakume turu kõrgeimat intressi. Tähtajalise hoiuse intress tuleb panna konteksti. Kuna Bigbank on litsentseeritud kommertspank, siis on meie pakutav tähtajaline hoius kuni 100000 euro ulatuses riigi poolt garanteeritud. See on üks põhimõtteline erinevus päris panga ja säästusid paigutama meelitavate hoiu-laenuühistute vahel,» ütles Jonna Pechter.

«Selle üle, kas pakutav intress on atraktiivne või mitte, võib tahtmise korral vaielda, kuid selge on see, et suuremaid säästusid pole mingit mõtet hoida tavakontol, sest nii ei teeni sa juurde mitte sentigi,» võttis Jonna Pechter teema kokku.