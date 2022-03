Kaalul on miljardid: välispangad soovivad Moskvast pageda

Citigroup, kellel on Venemaal tuhanded töötajad ja miljardeid dollareid sealsetes varades, on kärpinud enamuse oma Venemaa ärist. Goldman Sachs, JPMorgan Chase ja Deutsche Bank liiguvad samuti väljapääsu poole, mõned pankurid liigutatakse Moskvast Dubaisse. Nende järel liiguvad advokaadid ja audiitorfirmad ning konsultatsioonifirmad.

Nii suurt muutust pole suurtes tööstusriikide mäletatavas ajaloos kerge leida. Venemaad on tabanud kõikvõimalikud sanktsioonid.

Kuid Venemaalt ei pääse lihtalt. Moskva börs on kinni. Seetõttu ei saa aktsiaid müüa. Investorid istuvad Venemaa aktsiate ja võlakirjade otsas. Nendele varadele välja kirjutatud tuletistehingutega pole midagi peale hakata. Endisi lugupeetud kliente ja nüüdseid toksilisi miljardäre teenindanud privaatpankurid on hädas nagu ka nende endised kliendid kes püüavad leida võimalusi Londoni häärberite aknapesijatele tasumiseks.

Venemaal on suured panused. Tosin panka, nende seas ka Raiffeisen Bank International, Citigroup ja Deutsche Bank omavad kokku umbes 100 miljardit dollarit Venemaa riske. Samas on pangad piisavalt suured, et kui Venemaa varad lähevad hapuks, suudetakse see alla neelata.

Hommikul, kui Venemaa tankid veeresid Ukrainasse, kukkus Moskva pankurite äri kokku. Üks sealne investeerimisjuht rääkis Bloombergile, et tema kolleegid äratasid ta üles ja algas võidujooks kontori. Tema varahaldusfirmas oli kuue miljardi dollari väärtuses pensionifondide vara. Ta usub, et nüüd on need varad väärt murdosa varasemast, kuid võibolla pole need enam midagi väärt.

Teine anonüümsust palunud Moskvas asuvate maaklerite juht ütles, et enam pole nagu midagi teha. Kuna välismaaklerid enam tehinguid ei tee, on tehingute maht kukkunud kolmveerandi võrra. Ta loodab, et kunagi, kui konkurendid on pagenud, hakkab äri taas ülesmäge minema.

USAs ja Ühendkuningriigis sanktsioonide alla sattunud VTB Banki töötajad on hämmingus, sest nende varad on külmutatud ning keegi ei vasta nende telefonikõnedele ega emailidele. Kuidas sulgeda sellises olukorras positsioone?

Mõned välismaised tehingupartnerid siiski võtsid ühendust Venemaa suuruselt teise panga VTBga ja on suuresti suutnud üleval olnud tehingud tasaarveldada. Teised aga ei saa enam VTBga tehinguid muuta.