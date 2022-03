INTERVJUU ⟩ Miks hakkas Bigbankil äkki kiire hoiuseintresside tõstmisega?

Kas laenunõudlus on nii suur, et on vaja pikaajalist raha?

Lühike vastus, et on jah. Märtsis oleme laenumüügis oma eelmise aasta lõpus tehtud plaanist pea 20% ees. Näeme, tugevat kasvu ka uute toodete, sh. kodu- ja ärilaenude vallas ning turul on jätkuvalt suur laenunõudlus. Sõda ei ole kohalikke inimeste soovi kodusid osta või äri arendada peatanud.

Kas hoiuseintresside tõstmise põhjus on nägemuses, et pikaajalised intressid hakkavad tõusma ja seetõttu on pangal kasulik rahastus suhteliselt madalal tasemel pikaks ajaks ära fikseerida?

Surve intresside tõusule on kindlasti olemas. Keskpangad jätkavad olenemata sõjast intresside tõusu planeerimist.

Rahvusvaheliste hoiuseplatvormide osas puudub meil info, et need ei toimiks. Ise kaasame Saksa, Austria ja Hollandi turul klientidelt otse ning jätkuvalt on usaldus Baltikumi pankades raha hoida olemas ning hoiuste kaasamisega probleeme ei ole.

Eesti turul näeme, et palju raha on aktsiaportfellidest seoses turgude kõrge volatiilsusega ära liikumas ning pakume klientidele head võimalust raha inflatsiooni vastu kaitsta Eesti pangas. Pöördelistel aegadel ja keerulistes turutingimustes on riikliku Tagatisfondi poolt kuni 100 000 euro suurustele hoiustele pakutav sajaprotsendiline garantii oluline argument.

Kas Bigbanki selline samm peaks tooma kaasa teiste pankade kõrgema intressipakkumisega võitluse hoiuste päevast?

Hetkel ei oskaks ma suurimat võitlust ette näha, tulenevalt sellest, et enamus väiksemad pangad kaasavad raha rahvusvahelistelt hoiuseplatvormidelt ja seal kõik toimib.

Suurtel universaalpankadel tähtajalise hoiuse edendamise vajadus puudub. Inimeste raha on kuhjunud jooksvatele hoiustele ja see turg on suhteliselt kontsentreeritud. Eestis on olukord, kus 2/3 hoiuste turust on kahe suure panga - Swedbanki ja SEB käes. Nii jooksval arvel kui tähtajalisel hoiusel oleva raha eest saab klient intressi 0% ehk see raha on tasuta pankade käsutuses. Laenude osas on Eesti inimeste teadlikkus viimastel aastatel kiiresti kasvanud ja küsitakse laenupakkumist ka väljapoolt oma kodupanka. Loodame nüüd hoiuste osas ka teadlikkust kasvatama hakata.