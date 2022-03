Coop Panga kvartalikasum jäi õrnalt Swedbanki ootustele alla

Pank uuendas ka oma finantseesmärke, mis nüüd on püstitatud aastani 2026. Panga eesmärgiks on jõuda rohkem kui 150 000 kliendini, vähemalt kahekordistada laenuportfell (suuremaks kui 2 miljardit eurot), parandada kulu/tulu suhe allapoole 50% 2021. aasta tasemelt 57% ning toota omakapitalile kasumit vähemalt 15% aastas (2021. aastal oli 12,9%).

«Uuendatud eesmärgid on üpris sarnased meie ootustele. Kuigi selle kohta eraldi eesmärki välja ei öeldud, siis me ootame lisaks pikaajalise rahastuskulu langemist 0,6%-le,» märkis ta. «Lõpetuseks näeme, et ka riskikulu (laenukahjude osakaalu) võib väheneda 0,6%-le.»