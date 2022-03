Moskva börs lubab piiratud kauplemist 33 Venemaa ettevõtte aktsiaga

Investorid saavad teha tehinguid 33 aktsiaga, mis kuuluvad MOEX indeksisse. Nende hulgas on Moskva Krediidipank, Gazprom, Lukoil, Novatek, Sberbank ja VTB Bank. Aktsiate lühikeseks müük on keelatud, kirjutab Fox News.

MSCI teatas, et liigitab Venemaa aktsiaindeksid välja arenevate turgude indeksitest, jättes need eraldiseivateks indeksiteks. See tähendab, et Venemaa aktsiad ei kuulu enam rahvusvahelistesse indeksitesse. FTSE Russel eemaldas üldse Venemaa aktsiad oma indeksitest.