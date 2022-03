Üllatus: Saunum langetas prognoose ja tahab raha kaasata

«Siiski on sellisel raskel ajal nagu täna, põhjust positiivseks. Saunum on turule toonud päris oma keriseautomaatika «Saunum Leil», mille teise arendusetapi ettevalmistused juba käivad. See arendus võimaldab realiseerida Saunumi olemasolevates patentides ja uues patendinõudes olevad innovatiivsed lahendused. Samuti oleme alustanud uue põlvkonna kerise arendamisega. Saunumi arendusmeeskond on jõudsalt kasvanud ning kevadel on arendusmeeskonnas juba üle 15 inseneri/arendaja. Täna saan uhkusega öelda, et Saunum on saunatehnoloogiaettevõte, mis lisaks juba turule toodud lahendustele jätkab uute lahenduste väljatöötamisega. Meie eesmärgiks on viia konkurentidest eristuv Saunumi innovatiivne saunatehnoloogia kiiresti ja laialdaselt maailmaturule,» ütles Vare.