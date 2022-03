Ukraina sõda muudab Indias toitumisharjumusi

«Ainult jumal teab, kuidas me suudame selliste hindadega ellu jääda,» ütles Kolkata neljaliikmelise perekonda toitev Indrani Majumder Reutersile. Peale tema ei teeni keegi perekonnas palka ja kahe aasta jooksul pandeemia ajal on palka vähendatud poole võrra.

India on maailma suurim toiduõli importija, kes toob sisse pea 60 protsenti toiduõlist. Palmiõli on tänavu kallinenud 45 protsenti. Ukraina ja Venemaa päevalilleõli ei saa importida, sest tekkinud on tarneahelaprobleemid.