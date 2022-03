Analüütik: Moskva börs pole hetkel funktsionaalne turg

«Moskva börsil alustati täna hommikul kauplemist valitud aktsiatega, 33 aktsiat, peale ligi kuu ajast pausi. Aktsiahinnad võtsid paljudele üllatuseks suuna üles, 4,4 protsenti tõusu turu sulgemise hetkel, aga siin on ka mitmed põhjused selle liikumise selgitamiseks,» ütles Koppel BNS-ile.

Börs avanes Koppeli sõnul kauplemiseks vaid kohalikele investoritele ja välisinvestoritel ei ole seal võimalik positsioone müüa. «Arvestades, et ligi 75 protsenti Moskva börsil vabalt kaubeldavatest aktsiatest kuulub just välisinvestoritele, siis suuremal osa müügihuvilistel on reaalselt müümine blokeeritud,» märkis maakler.