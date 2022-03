Tuul Mobility võlakirjad märgiti üle

Võlakirja 22-2027 nimiväärtus on 500 eurot, lunastustähtajaga 29. märts 2027 ning iga kuue kuu tagant makstava fikseeritud intressimäär 10% aastas.

Võlakirjade jaotusel eelistati Tuul Mobility OÜ ja Comodule OÜ töötajaid, nemad said 100% oma märgitud Võlakirjadest. Igale rohkem kui ühe võlakirja märkinud investorile jaotati vähemalt kaks võlakirja. Ülejäänud osas jaotati Võlakirjad proportsionaalsuse põhimõttest lähtuvalt.

«Võlakirjade pakkumise 1,44 kordne ülemärkimine niivõrd keerulisel ajal on suur tunnustus Tuulele ja meie tegemistele. Me oleme siiralt tänulikud huvi ja usalduse eest. Täname kõiki investoreid, kelle abil saavad rohkemad inimesed võimaluse oma linnasisesed liikumised keskkonnasõbralikult teha. Jätkame pühendunult tööd selle nimel, et täita seatud kasvuplaanid ja tuua positiivset muutust meie elukeskkonda. Rõõmsat sähkutamist,» kommenteeris Tuul Mobility juhatuse liiga Jaan Kekišev.