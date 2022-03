Börsile pürgiv Robus Athletics soovib kaasata 600 000 – 750 000 eurot

«Soovime kiirelt kasvada. Esimestel aastatel läheb igasugune kasum reinvesteerimiseks,» rääkis Robus Athletics’i asutaja ja tegevjuht Mikk-Alvar Olle. «Kasvuettevõttena ei saa me olla suunatud dividendidele.»

Raha soovitakse investeerida tootearendusse, meeskonna laiendamisse ja turundusse. Eesmärgiks on kinnistada kohaolekut välisturgudel. Euroopa turgudest on tehtud esialgne tugevate turgude valik, milleks on Ühendkuningriik, Saksamaa, Holland, Rootsi, Taani ja Šveits.

Praegu on ettevõtte tootevalikus Eestis toodetud alumiiniumist käsikud, mis aitavad kummilintidega treenimise mugavamaks muuta. Kuid need on tehnilised abivahendid, ettevõtte äri on erinevad salvestatud videotreeningud ehk teenused. Kuna ettevõte tahab vallutada maailma, siis on veebi sisu ja treeningud inglise keelsed. Kui teha eri turgudele omas keeles sisu, võtaks see ettevõttelt kasvuks mõeldud agressiivsuse maha.

Robus arendab välja nutikaid käsikud, kus oleks andurid, mis mõõdaks erinevaid näitajaid nagu näiteks pulsisagedust, treeningu internsiivsust ja mahtu, mida analüüsides saaks anda isiklike soovitusi jõu- või vastupidavustreeninguteks. Sedasi saab inimene jälgida, kuidas ta areneb.

Ettevõte plaanib lisaks vahendite müügile hakata raha teenima tellimuste müügist. Näiteks käsikud ja lindid maksavad hetkel koos väikese kotiga 97 eurot.

«Soovime, et kuine tellimus oleks odavam kui pitsa ja karastusjook,» lausus ta. «See tähendab, et kuine makse peaks tulema 9,90 eurot. Kui inimene otsustab enne prooviperioodi lõppu tasuliselt tellima hakata, on hinnaks umbes viis eurot.»

Robus hakkas turul oma toodet pakkuma juuli lõpust. Ettevõte läinud aasta majandusaasta oli ebatavalise pikkusega. See algas 14. juulil 2020 ja kestis 31. detsembrini 2021. Ettevõte jäi 81 733 eurose käibe juures 73 137 euro suurusesse kahjumisse. Käibest tuli 41 114 eurot Eestist ja 25 942 eurot USAst.

Robus tahab kasvada selle aasta lõpuks 500 000 - 600 000 eurose käibeni ja sealt edasi on eesmärk kasvada vähemalt nelja aasta jooksul kolm korda aastas. Selline kiire kasvuplaan tähendab, et elluviimisel tuleb ettevõttel ka tulevikus lisakapitali kaasata.

Robus tahab määrata kindla aktsiate koguse, mille iga märkija kindlasti kätte saaks. Selle suurus selgub pakkumise käigus, millele oodatakse börsilt viimast heakskiitu.

«Meie seniseid investoreid ühendab kirg spordi ja liikumise vastu,» märkis ta.

Ettevõtte asutajatele on ette nähtud aastane aktsiate müügikeelu periood.