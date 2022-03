Aerofloti aktsia pikeerib Moskva börsil, ettevõte on vähem väärt kui LHV grupp

Kahe aastakümne jooksul on Venemaa püüdnud Aerofloti moderniseerida. Ettevõttesse on maetud miljardeid dollareid. Halva toidu ja ebamugavate istmete poolest tuntud nõukogude ajastu jäänuk sai uute lennukitega lennates mitmeid auhindu, kirjutab Helsingin Sanomat.

Kuid kõik see lõppes 24. veebruaril, kui Venemaa sõjaväga ründas Ukrainat. Nüüd on Aerofloti lennukitele Euroopa Liidu õhuruum suletud. Kompanii väljavaated on viletsad.

Ettevõte turuväärtus on langenud 800 miljoni dollarini ehk see on odavam LHV grupist, mille turuväärtus on 1,35 miljardit dollarit.