Viisemann: sellekevadisel külviperioodil külvatakse vilja asemel püssikuule

Rahvusvahelisi aktsiaturge järgiv indeks MSCI World langes veebruaris eurodes mõõdetuna 2,7 protsenti ja USA suurettevõtete väärtust peegeldava S&P500 indeksi väärtus kahanes 3 protsendi võrra. Euroopa ettevõtete veidi tihedamad sidemed Venemaa ja Ukrainaga ning Euroopa sõltuvus Venemaa energia ekspordist väljendus ka Euroopa aktsiaturgude suuremas languses: Euro Stoxx 50 indeks kaotas väärtusest 6 protsenti.

Sõda paneb keskpangad veelgi raskemasse seisu

Väärtpaberiturud olid languses juba enne sõjategevuse algust, kuid eelkõige oli selle põhjus peaaegu kõikjal maailmas kiirenev inflatsioonitempo ning ootused, et rahapoliitika muutub seetõttu nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas järk-järgult karmimaks. Ühtlasi mängisid rolli geopoliitilised riskid.

Siiski on viimasel paaril aastakümnel investorid geopoliitikat sisuliselt eiranud, võttes – minu arvates lühinägeliku ja kergekäelise – seisukoha, et need suundumused, mida ei saa otseselt väärtpaberihindadesse modelleerida, võib jätta vabalt tähelepanuta.

Praegugi on näha, et sõja mõju väärtpaberiturgudele analüüsitakse peamiselt selle kaudu, milliseks kujuneb lääneriikide fiskaal- ja rahapoliitika. Paistab, et paljud loodavad, et Ukraina sõja tõttu karmistavad keskpangad rahapoliitikat aeglasemalt, olgugi et inflatsioon püsib hoogne ja isegi kiireneb. Eks see seletab ka asjaolu, miks aktsiainvestorid võtavad käesolevat verist konflikti kohati väga rahulikult.

Suurbritannia vanim majandusuuringute instituut (NIESR) prognoosib, et sõja tõttu väheneb üleilmne SKT tänavu 1 triljoni dollari võrra ning inflatsioon kiireneb 3 protsendipunkti võrra ja järgmisel aastal veel 2 protsendipunkti võrra.

Teise ja kolmanda laine mõju

Ma kahtlustan, et sõja mõju võib osutuda laiaulatuslikumaks ja pikaajalisemaks, kui on praegu väärtpaberihindadesse sisse arvutatud. Lisaks võivad ilmneda teise ja kolmanda laine efektid, mida on seni olnud keeruline prognoosida.

Nii Ukraina kui ka Venemaa mängivad rahvusvahelisel põllumajandussaaduste turul olulist rolli, ent sellekevadisel külviperioodil külvatakse paraku püssikuule, mitte vilja. Samuti on need kaks riiki suured väetiste eksportijad. Venemaa on juba kuni aasta lõpuni peatanud väetiste väljaveo nn ebasõbralikesse riikidesse.

Kuna väetise tootmine on väga energiamahukas ja energiahinnad on tõusuteel, on ka väetiste hinnad kerkinud rekordtasemele. See piirab põllumeeste majanduslikku võimekust panna vilja maha ja tõenäoliselt on sel sügisel saagikus tavalisest ka väiksem.

Ukrainat on kutsutud tema viljakatele põldudele viidates suisa Euroopa leivakorviks, kuid sõja mõju põllumajandussaaduste turule laieneb tõenäoliselt Euroopast palju kaugemale. Eelmisel aastal olid Ukraina nisu suurimad sihtturud hoopis Egiptus, Indoneesia, Türgi, Pakistan ja Maroko.