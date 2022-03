Baltika ei ava veel kahjumi katmise saladust

«Kõik 2022. aasta esimese nelja kuu jooksul tehtavad jõupingutused on täielikult pühendatud meie grupi omakapitali tugevale taastamisele, et see vastaks kõigile äriseadustikus sätestatud juriidilistele nõuetele,» kirjutas Baltika juht Flavio Perini auditeeritud aastaaruandes. «Detailse plaani avalikustame täielikult ja arutame aktsionäridega läbi 26. mail 2022 toimuval aktsionäride korralisel üldkoosolekul.»