DelfinGroup maksab kvartalitulemuste eest heldelt dividende

Eelmise aasta kolmanda ja neljanda kvartali eest on dividendidena välja makstud kokku 1,3 miljonit eurot. DelfinGroup on võtnud kohustuse jaotada kuni 50 protsenti oma kvartalikasumist aktsionäridele ja lisaks maksta iga-aastaseid dividende, teatas finantsettevõte.

Neljanda kvartali dividendide saamise õigus on aktsionäridel, kes omavad aktsiaid selle aasta 8. aprillil. Dividendide väljamaksmise kuupäevaks on määratud 12. aprill.

2009. aastal asutatud DelfinGroup on litsentseeritud finantsteenuste firma, mis opereerib kahte kaubamärki – Banknote ja VIZIA. Grupi põhiteenusteks on kasutatud asjade müük esindustes ja internetis, pandi tagatisel laenud, tarbimislaenud, osta-nüüd-maksa-hiljem laenud (BNPL) ja seenior-laenud, mis on suunatud eakamatele klientidele.