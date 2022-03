Venemaa testib võlausaldajaid: ostame enne tähtaega dollarites võlakirjad rublade eest

Kui Venemaa lunastab dollarivõlakirjad rublades, võib see suurendada tõenäosust, et Venemaa muutub välisvõlakirjade osas maksejõuetuks.

Ash ütles, et USA sanktsioone jõustav amet OFAC tegi selgeks, et 25. mai tähtaega enam edasi ei pikendata. See tähendab, et sellest kuupäevast alates ei saa USA eraisikud ega juriidilised isikud Venemaa valitsuse võlakirjade väljamakseid.