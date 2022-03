Kuidas edasi? Hiina finantsinspektsioon tahab teha lõpu feng shui abil börsitrendide prognoosimisele

Hiina finantsinspektsioon teatas, et neil on aktsiaturul illegaalse käitumise suhtes nulltolerants. Amet on juba karistanud maaklerfirmasid, kes on analüüsinud, prognoosinud või pakkunud feng shui põhist investeerimisnõustamist. Amet ei toonud välja ühegi maaklerfirma nime, keda on karistatud.