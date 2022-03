Sõjahirm pole pannud inimesi hoogsamalt teisest sambast lahkuma

SEB: sõjast enam mõjutavad väärtpaberiturge ja pensionifonde tõusvad intressimäärad

Võrreldes eelmise aastaga on SEB II sambast lahkuvate klientide arv langustrendis ja pigem lisandub uusi II sambaga liitujaid. On ka kliente, kes on oma investeeringud üle vaadanud ning tundnud huvi, kas nad peaks midagi oma pensioni kogumislahendustes muutma.

«Oleme ikka rõhutanud, et pensioniks kogumine on pikaajaline tegevus, kus oluline on omada pikka vaadet ning iga finantsturu võbeluse peale reageerima ei pea,» rääkis SEB Varahalduse fondijuht Endriko Võrklaev.

SEB pensionifondid investeerivad globaalselt ja seal ei ole Venemaa ega Ukraina otseinvesteeringuid. Seetõttu ei ole sõda ka SEB pensionifonde seni mõjutanud. Alates sõja algusest 24. veebruaril on panga viis pensionifondi plussis ja kolm väikeses miinuses. Võrreldes eelmise aasta korralike positiivsete tootlustega on aasta alguse miinused olnud enamikes fondides suhteliselt vähetähtsad.

Sõjast enam mõjutavad väärtpaberiturge ja pensionifonde tõusvad intressimäärad, mis omakorda tulenevad kiirenenud inflatsioonist. Seetõttu on SEB osa varadest investeerinud inflatsioonikaitsega võlakirjadesse ja kinnisvarasse, mis on ajalooliselt aidanud saavutada inflatsioonist kõrgemaid tootlusi. Ka aktsiainvesteeringud on ajaloolise kogemuse põhjal olnud hea kaitse inflatsiooni vastu. Pensionifondides ei seisa raha, mis inflatsiooni tõttu väärtust kaotab, vaid pensionifondides on erinevad varad (aktsiad, võlakirjad, kinnisvara).

Enne II samba väljavõtmist tasub mitu korda mõelda ja asjatundjatega nõu pidada. Oluline on mõista, et enne pensioniiga pensionisammast likvideerides katkevad ka edasised sissemaksed ja kogumispensioniga pole võimalik uuesti liituda kümne aasta jooksul.

Keskmise palgaga tööealine inimene jätab makseid katkestades järgmise kümne aastaga kogumata umbes 10 000 eurot. Selle 10 000 eurot kannab pensionisamba likvideerinud inimese tööandja edaspidi riigieelarvesse, selle asemel et saada see isiklikule pensionikontole. Seega säästude väljavõtmise ajastamisest hoopis suurem mõju on järgmise kümne aastaga kaotatav sissemaksete väärtus.

Kes mõtleb, et ajastab oma II samba väljavõtmist, siis ka seda ei ole mõtet väga teha, sest avalduse esitamisest raha tegeliku laekumiseni läheb mitu kuud ja selle ajaga võivad finantsurud nii langeda kui ka tõusta.

Endriko VõrklaevSEB Varahalduse fondijuht