Tallinna Kaubamaja aktsia kukkumine on miraaž

Suurim kukkuja näib Tallinna Kaubamaja aktsia 5,4 protsendiga, 10,88 euroni. Aktsia käive on 197 765 eurot. Kukkumise põhjus on makstavad dividendid, kus täna ostetud aktsiate eest ei saa enam eelmise aasta eest makstavat dividendi. Dividendi suurus on 68 senti aktsia kohta. Ostumeka aktsia on ka suurima käibega.