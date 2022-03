Longo Groupi võlakirjadega saab nüüd börsil kaubelda

Longo Groupi võlakirjaemissiooni maht on 3 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot, aastane kupongimäär 6 protsenti ja intressimakseid tehakse kord kuus. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 30. november 2024. Võlakirjade müügist saadud raha kasutab ettevõte ärimahtude suurendamiseks, teatas Nasdaq.

AS Longo Group tegutseb kasutatud autode kaubanduse valdkonnas, pakkudes hanke-, müügi- ja finantseerimisteenuseid. 2021. aastal jõudis ettevõte 30 miljoni eurose käibeni. Longo Groupi autode müügiga tegelevad filiaalid on avatud Lätis, Leedus ja Eestis. Ettevõtte filiaalid Hollandis, Belgias ja Saksamaal on spetsialiseerunud sõidukite hankimisele.

Nasdaq First North turu eesmärk on võimaldada väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ligipääsu kasvukapitalile. Alustavatel ettevõtetel on lihtsam saada First Northil avalikult kaubeldavaks, kuna nõuded on reguleeritud turuga võrreldes leebemad.