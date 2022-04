Salapärane Eesti börsiettevõte loodab äritehinguteni jõuda

«Kuivõrd ettevõtte on oma äritegevuses selgelt ettevalmistavas faasis, siis on 2021 aasta esimene pool lõppenud ettevõtte jaoks kahjumiga, kuid ettevõtte juhtkond on tuleviku mõttes optimistlikult meelestatud,» teatas ettevõte börsile.

16. septembrist 2020 läinud aasta lõpuni puhaskahjum ulatus 119 321 euroni.

Ettevõte on tegelenud viimasel poolaastal võrgustiku loomise ja tiimi ülesehitamisega. Ettevõte on Eestis loonud häid suhteid nii Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) kui ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ning samuti on ettevõte olnud tihedas suhtluses Eesti saatkonnaga Tokyos. Esimese poolaastaga on kaardistatud erinevad Eesti ettevõtted, kellel oleks huvi siseneda Aasia turule.