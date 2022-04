Uus IPO on käes: Punktid Technologiese aktsia maksab 4,50 eurot

Investorid saavad märkida kuni 300 000 aktsiat, kuid suure huvi korral võib pakkumist suurendada 40 000 aktsia võtta.

Pakkumisest saadavat tulu, suurusjärgus 1 350 000 kuni 1 530 000 eurot, plaanitakse kasutada Punktide veebilehe tehnilisele uuendamisele ja rakenduse arendamisele, meeskonna laiendamisele ja uute töötajate värbamisele, turunduse ja müügitegevuse laiendamisele ning varuna ka laienemise käigus tekkivate võimalike ettenägematute väljaminekute katteks.

Aktsiaid pakutakse hinnaga 4,50 eurot.

«Meie peamiseks investoritelt rahakaasamise eesmärgiks on Punktid grupi tegevuse laiendamine nii põhjanaabrite soomlaste juures kui ka kogu Baltikumis. Lisaks sellele soovime lähitulevikus keskenduda oma veebipõhise vahendusteenuse arendamisele Eestis ja lähiriikides. Ühtlasi on eesmärk komplekteerida ja koolitada välja oma kasvumeeskond ning täiendada ka teenuse tehnilist lahendust kiirema kasvu toetamiseks. Tehnilised lahendused hõlmavad endas nii kodulehe süsteemiuuendust kui ka Punktide äpi väljatöötamist,» selgitas Punktid Technologies AS enamusosanik ja juhatuse liige Hannes Niid.

Pakkumise tulemuse ja jaotamise teeb ettevõte eeldatavasti teatavaks 2. mail. Kauplemise alguseks on plaanitud 19. mai.

Hannes Niid sõnas, et ettevõtte fookus on seni olnud pigem Eesti turul, kuid nüüd on plaanis oma teenuseid ka mujal Euroopas, eriti just baltikumis laiemalt tutvustada. «Paljud tegevusharud liiguvad kasvava turuosaga veebi ja see on põnev aeg IT-arendusega tegelemiseks ja laienemiseks. Videomängude mängimine on uue põlvkonna õppimisvahend, mis aitab lõõgastuda, suhelda uute inimestega ning tõsta enesekindlust. Soovime luua inimestele innovaatilise lahenduse, kus esmasest mängusoovist kuni mänguga alustamiseni läheb aega vaid paar minutit. Tahame pakkuda inimestele mängimisega kaasnevat rõõmu ja kvaliteetset meelelahutust, milleni jõuame pidevalt suureneva ja mitmekesise tootevaliku, taskukohaste hindade ning meeldiva klienditoega,» ütles Niid.

Uuendusmeelne ja kiiresti arenev Punktid on videomängude maailma mugavusteenus, kus mängukogemus on vaid hiirevajutuse kaugusel. Kliendile mõeldes pakub ettevõte oma e-poes suurimat valikut videomänge hinnatud brändidelt üle maailma ning suhtub oma klientidesse vastutustundlikult ja tähelepanelikult. Kokkulepped tarnijatega tagavad klientidele lisaks rikkalikule videomängude valikule ka kiire digitaalse tarne otse kliendi e-posti aadressile.

Hannes Niidi sõnul on videomängusektor on viimase kolme aasta jooksul suurenenud poole miljardi mänguri võrra, hõlmates nüüdseks üle maailma 2,7 miljardit inimest. «Uuringute põhjal arvatakse, et 2023. aasta lõpuks liitub sektoriga tõenäoliselt enam kui 400 miljonit uut mängurit. Ka uute liitujate profiilid on muutumas: 60% neist on naised, 30% alla 25-aastased. Sektori kasvu kinnitab Euromonitori uuring, mis näitab müüginäitajate kasvu 38% võrra,» lisas Niid.

Punktid grupi äritegevus sai alguse 2009. aastal, kui ettevõtte asutaja ja kauaaegne tegevdirektor Hannes Niid asutas Tallinnas HVK Business OÜ ning alustas koos pikaaegse sõbra ja partneri Kaarel Elissaarega (praegune Punktide nõukogu liige) äritegevust videomängude valdkonnas, kus senimaani oli põhirõhk olnud vaid kaupluste jaemüügil, kuid digitaalsete lahenduste osas marginaalne. HVK Business OÜ oli tol ajal maailmas üks esimesi taolise teenuse pakkujaid.