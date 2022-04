Tallinna börsi alternatiivturul algab kauplemine Tuul Mobility võlakirjadega

Tuul Mobility tagatud võlakirjaemissiooni maht on 3,1 miljonit eurot. Ühe võlakirja nimiväärtus on 500 eurot ning aastane intressimäär 10 protsenti, mida makstakse välja kaks korda aastas. Võlakirjade lunastamistähtaeg on 29. märts 2027, teatas Nasdaq Tallinn.