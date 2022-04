Saksamaa kaalub Rosnefti ja Gazpromi varade riigistamist

Gazpromil ja Rosneftil on tütarfirmad Saksamaal. Nüüd on Saksamaa meedias kerkinud üles küsimus, mida nendega teha.

Saksamaa poliitikutele on pinnuks silmas Gazprom Germania süüdistus, et Saksamaa hoiab meelega gaasimahutite taseme nii madalal, et varustusprobleemid on veelgi teravamad.