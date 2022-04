Langus läbi? Nafta hind kerkis päevaga 6%

Varasemalt langes nafta hind tänu USA teatele, et riik plaanib rohkem strateegilisi naftareserve kasutusele võtta ning et Lähis-Ida Ühendemiraatide ja Jeemeni vahelises sõjas on jõutud läbirääkimisteni. Sellest naftakauplejatele ei piisanud, oilprice.com viitab, et üks põhjus hinnatõusuks on arvamus, et Venemaa toodab nüüd sõja tõttu vähem naftat. Samuti mõjutab nafta hinda Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni üleskutse, lõpetada Venemaa nafta ja kivisöe ostmine vastuseks Butšas toimunud sõjakuriteole. Macron ütles, et räägib nafta ja kivisöe impordi blokeerimisest ka teiste Euroopa partneritega ning tahaks jõustada impordikeeldu juba sellel nädalal.