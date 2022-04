Investeermispankur hoiatab: karuralli on läbi, nüüd tuleb uus langus

Morgan Stanley investeeringute juht Mike Wilson viimaste nädalate aktsiate tõusu ei usu ning tema valmistub pigem korrektsiooniks ehk aktsiaturgude languseks. Langust ennustab ta niimoodi, et kuni septembrikuuni võivad turud praegusest tipust kuni 13% alla tulla, kirjutab CNBC. Tema ennustus: käesoleva aasta lõpetab S&P 500 4400 punkti peal - praegu on S&P 500 indeks 4580 punkti juures.

Wilson ütles, et praegune aktsiate tõus on kõigest karutururalli - turg ise on languses, aga aeg-ajalt teeb hüppeid ülespoole. Ta usub, et aktsiaturge toob allapoole Fedi intressitõusu-poliitika - laenamine muutub aina kallimaks ja tasuta raha pidu saab lihtsalt läbi.