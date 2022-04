Venemaad ähvardab taas maksejõuetus: USA külmutas suure võlakirjamakse

USA tahab seega sundida Venemaad otsustama, kas ta tahab neid dollareid, millele tal on veel ligipääs jäänud, kasutada võla maksmiseks või muude, sealhulgas sõjaliste kulutuste tegemiseks, teatas USA valitsuse esindaja.

Nüüd on USA valitsuse hinnangul Venemaale jäänud kolm võimalust: kas võtta kasutusele veel allesjäänud dollarireservid, kas võtta kasutusele pealetulevad vahendid või siis riigi pankrotti laskmine. Venemaale on jäänud 30-päevane lisaaeg selle otsuse tegemiseks.

JP Morgani pank, mis senimaani Venemaa makseid vahendanud on, kinnitas, et USA peatas maksete tegemise. JP Morgani juht kurtis USA meediale, et nende Venemaaga seotud äride tõttu võib investeerimispank kaotada miljard dollarit.