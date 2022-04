KOMMENTAAR ⟩ Ettevaatust investorid! Alternatiivturg pole börs

Hulljulged lubadused üliväikese pirukatüki eest

Lisaks tundub, et idufirmadel on geneetilises koodis Baltika tegemine. Kui toimivad ettevõtted maksavad omanikele omanikutulu, siis Baltikat tabas kriis teise otsa ja osad olid ettevõtte tekitatud kriisid. Ja siis kippusid lähiajal olema iga-aastased kapitali kaasamised. Ka alternatiivturu ettevõtted ei kavatse turule tuleku rahasüstiga piirduda, kavas on kasvuks järgmised üha kallimatelt väärtustasemetelt uued rahakaasamised.

Tundub, et alternatiivturule lubamise osas on sõel nii suurte aukudega, et pea kõik Eesti ettevõtted pääseksid sinna. Tõesti OA Coffee nimeline ettevõte tunnistati ka sinna sobimatuks, kuna ettevõttel polnud harjumust esitada maksu-ja tolliametile tähtajaks käibedeklaratsioone.

Selles pole midagi halba, et ettevõtted kaasavad raha. Kasv vajab raha. Aga raha andjad ehk investorid peavad ise olema hoolsad ja valima, kes väärib kapitalisüsti ja kes mitte. Nii nagu börsil on ka alternatiivturul sedasi, et iga loos ei võida. Samuti tuleb meeles pidada, et alternatiivturul pole börsi kvaliteedimärki, mis siis, et aktsiate hinnad on samal lehel.

Investorid on erinevad, samuti nende riskijulgus. See on hea, et investorid on valmis ka investeerima varases faasis ettevõtetesse. Samas tasub meeles pidada, et need ettevõtted ei sobi igale investorile. Kas riskidest saadakse aru? Kõik idufirmad ei jää ellu.