Twitter: Elon Musk liitub Twitteri direktorite nõukoguga

«Tunnen elevust, et saan jagada uudist, et me nimetame @elonmusk meie nõukogusse! Eloniga viimastel nädalatel peetud vestlustes sai meile selgeks, et ta tooks meie nõukogusse suurt lisandväärtust,» ütles Twitteri tegevjuht Parag Agrawal oma Twitteri-kontol, vahendab Reuters.