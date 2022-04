Baltika avas kolm uut Ivo Nikkolo poodi

Värske kontseptsiooniga poodide avamine on oluline verstapost Baltika Grupi äristrateegias. Kui 2021. aasta lõpuks suleti Balti riikides 61 kauplusest 27 kahjumlikult tegutsenud kauplust, siis tänavu on eesmärk strateegiliselt valitud ning hästi toimivates uutes asukohtades muutuda kasumlikuks.

Baltika juhatuse esimehe Flavio Perini sõnul on Riias Spice kaubanduskeskuses märtsi keskel avatud uue kontseptsiooniga pood ennast juba igati tõestanud. «Müüginumbrite poolest on see eranditult meie parim kauplus Riias. Vaatamata sellele, et värskelt uuenduskuuri läbinud Spice kaubanduskeskusse on koondunud väga tugevad moebrändid, konkureerib sealne kauplus müüginumbritelt meie Eestis asuvate Ivo Nikkolo edukaimate poodidega,» lisas Perini.

«Kuigi koroona periood on olnud keeruline ja piiranguterohke, on uuenenud Ivo Nikkolo bränd ka Eesti naiste poolt väga hästi vastu võetud. Rotermanni kvartal on just oma asukoha poolest hea võimalus, et kaasaegset ja avarat poodi täiesti uues asukohas Eesti naistele ja ka Eestit külastavale turistile tutvustada,» rääkis Perini.

Baltika Grupi jae arenduse ja opereerimise juht Marek Kornõšev rõõmustab, et projekt, mida on planeeritud enam kui poolteist aastat, on lõpuks valmis saanud. «Uus Ivo Nikkolo on mõeldud kaasaegsele naisele, kuid ainult toode ei muuda brändi atraktiivseks. Tahame, et uus hingamine ja kontseptsioon väljenduksid ka kogemuses, mida klient saab meie poes osteldes. Usume, et tänu maitsekale välimusele ja parimale klienditeenindusele on värskelt avatud pood meie sihtgrupile atraktiivsem kui kunagi varem,» lisas Kornõšev.