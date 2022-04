Saksamaa keskpank on mures kodulaenude pärast tulikuumal kinnisvaraturul

Saksamaa pangad on ennast pikki fikseeritud intressiga kodulaene andes intressitõusu ajaks nurka mänginud

Bundesbank on mures, et pangad annavad uljalt laenu ennast lõhki laenavatele kinnisvaraostjatele. Selle vastu on keskpangal võimalus kehtestada täiendavaid piiranguid, ütles keskpanga nõukogu juht Joachim Würmeling.