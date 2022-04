Koroona ja Ukraina sõda rikkusid Estonian Japan Trading Company äriplaani

Kaubandussuhete arendamises oli EJTC eelkõige planeerinud suunata Eesti toodete viimisele Jaapani turule. EJTC on pidanud läbirääkimisi mitme Eesti ettevõttega, kuid kokkulepeteni ei ole jõutud. Investeeringute valdkonnas on suheldud kümnete võimalike iduettevõtetega, paraku ei ole ka see lõppenud investeerimisotsusega.

Ettevõtte äriplaani luhtumise olulisimaks põhjuseks on Covid-19 pandeemiast põhjustatud reisimispiirangud. EJTC aktsiate viimise ajal First Northile oli lootus, et pandeemia vaibub ning teist-kolmandat haiguselainet ei tule. Oli plaan, et Eestisse tuleb tööle paar investeerimisspetsialisti Jaapanist. Reisimispiirangute tõttu jäid tulemata ka äridelegatsioonid.