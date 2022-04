Koroona ja Venemaa sõda Ukrainas lõid Estonian Japan Trading Company äriplaani

Kaubandussuhete arendamise ärisuunal oli EJTC tegevus eelkõige planeeritud suunata Eesti toodete viimisele Jaapani turule. EJTC on pidanud läbirääkimisi mitmete Eesti ettevõtetega, kuid konkreetsete kokkulepeteni ei ole jõutud. Sarnaselt on investeeringute tegevusvaldkonnas suheldud kümnete võimalike iduettevõtetega, mis paraku ei ole lõppenud investeerimisotsuse tegemisega.

Arutusel oli koostööprojekt ühe Eesti suurema ülikooliga, mille eesmärk oli Balti riikide ja Skandinaavia CleanTech, MedTech ja GreenTech valdkonna iduettevõtetele mitme-etapilise konkursi korraldamine Tallinnas. Läbirääkimisi on peetud ka investeerimisvõimaluste osas Eesti kinnisvarafondi ja arutatud on otseinvesteeringuid Eesti kinnisvarasse.

Ettevõtte planeeritud äriplaani mitterealiseerumise olulisimaks põhjuseks on olnud COVID 19 pandeemiast põhjustatud reisimispiirangud. Ajal, mil EJTC aktsiad viidi First North-ile, oli lootus, et pandeemia vaibub ning teist-kolmandat haiguselainet ei tule. Seetõttu oli planeeritud, et Eestisse tulevad tööle 1-2 investeerimisspetsialisti Jaapanist, sh tuleks alaliselt Eestisse tööle ka jaapanlasest EJTC juhatuse liige.