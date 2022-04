IuteCrediti võlakirjainvestorid saavad esimese intressi

Nii Frankfurdi börsil kui ka Nasdaqi Tallinna börsil möödunud sügisel noteeritud võlakirjade kupongimäär on 11%, mida makstakse välja kaks korda aastas. Möödunud sügisel toimunud emissiooni järel on kätte jõudnud esimene intresside maksmise aeg. Intressimaksed toimuvad kaks korda aastas, 6. aprillil ja 6. oktoobril. Investorite kontodele jõuavad intressimaksed kolme pangapäeva jooksul.

«Iute on kiirelt kasvamas kaasaegseks pangaks, mis põhineb kiiretel ja mugavatel fintech lahendustel. Mul on heameel, et Eesti jaeinvestorid usaldasid meid, et me saame nendega enda edulugu jagada ja et osa intressimaksetest jääb ka Eestisse,» ütles IuteCrediti juht Tarmo Sild. «Üheksa intressimakset ja võlakirjade lunastamine ootavad veel ees.»