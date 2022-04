Nasdaq kukkus ees, Aasia järel

«USA poliitiline ja rahapoliitiline hoiak on muutunud ja see hakkab investoritele kohale jõudma,» ütles Saxo Marketsi turustrateeg Redmond Wong. Ta lisas, et pikaajaliselt on positiivsed reaalintressimäärad head majandusele, kuid keskmises ajaperspektiivis toob kaasa varade ümberhindlused.