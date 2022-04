ANALÜÜS ⟩ Kuidas panustada Euroopa aktsiaturul uude ajastusse?

Euroopa suurim sõjaline konflikt pärast Teist maailmasõda äratas valitsused. Majandused on vaja ruttu teha vähem sõltuvaks Venemaa maagaasist ja naftast ning kiiresti on vaja tõsta sõjalist võimekust.

Ka investorite jalajälg börsil on nähtav. Saksamaa kaitsetöötusettevõtte Rheinmetalli aktsia maksab võrreldes konfliktieelse ajaga topelt. Taani tuulikutootja Vestas Wind Sytemsi aktsia on samal ajal tõusnud umbes 40 protsenti.

Lisaks mõjutab börsi TINA ehk There Is No Alternative to stocks. Eesti keeles tähendab see, et aktsiatele pole alternatiivi.