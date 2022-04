Modera kasvatas kvartalitulusid 87 protsenti

2022. aasata esimese kvartali lõpuks on Modera automüügiplatvormi abil tehtud 41 162 auto müügitehingut kogusummas 1,169 miljardit eurot. Eestis on ettevõte seejuures saavutanud 60-protsendise turuosa, teatas AS Modera börsile.

«Vaatamata sellele, et automüügis on keerulised ajad, oleme suutnud meie oma tulu peaaegu kahekordistada, mis näitab selgelt autosektori digitaliseerumise trendi ning seda, et see on tulnud et jääda,» ütles Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.