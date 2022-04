Buffetti Berkshire Hathaway ostab HP-s 4,2 miljardi dollari suuruse osaluse

Warren Buffetti Berkshire Hathaway avalikustas kolmapäeva lõpus, et on ostnud 4,2 miljardi dollari suuruse osaluse arvuti- ja printeritootjas HP Inc, mis on viimane märk sellest, et laiaulatuslik konglomeraat ja selle miljardärist investor leiavad USA aktsiaturul väärtust, vahendab Reuters.