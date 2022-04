Võrreldes aasta algusega on mu portfell kahanenud kolme protsendi ehk 1217 euro võrra. Langus on seda valusam, et olen ju alates aasta algusest kandnud oma kontole juba 1200 eurot palgaraha. Tuleb tõdeda, et ma ei jõua raha nii kiiresti juurde panna, kui turgudel kaotan, ehkki Ukraina sõja alguses saadud kaotused olen tasa teinud.