USA aktsiaturg muutis keset päeva suunda

Tesla aktsia tõusis 1,2 protsenti ja Microsoft kerkis 0,6 protsenti. Pfizeri aktsia tõusus 4,3 protsenti, kuna ettevõte teatas 525 miljoni dollari eest ReVirali ostust. See on kuue kuu jooksul juba teine ettevõtte ostmine, et laiendada ravimiportfelli.