FOTOD ⟩ Peruus tulid inimesed inflatsiooni pärast tänavatele protestima

Peruus kerkis märtsis aastane inflatsioon 6,82 protsendini, mis on veerandsaja aasta kiirem hinnatõus.

Kallimaks on läinud nii toit kui kütus. Lisakoormaks on rahvusvaluuta soli odavnemine dollari suhtes. Keskpanga inflatsioonieesmärk on üks kuni kolm protsenti, kirjutab Reuters.