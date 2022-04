Börsi alternatiivturule pürgiv Robus hakkab tegema koostööd Paide Linnameeskonnaga

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on jõu- ja üldfüüsiline treening lahutamatu osa jalgpallurite igapäevasest rutiinist ja ettevalmistusest. Robus toob jõusaalile lisaks erinevaid võimalusi võimekuse arendamiseks. «Robuse varustusega saame mängijaid paremini ette valmistada nii hooajavälisel ajal üldfüüsilist baasi ladudes, kui ka hooaja keskel toonuse hoidmisel ja plahvatuslikkuse arendamisel. Igal mängijal on nüüd Robuse näol oma isiklik jõusaal ja saame treeningprotsessid muuta senisest efektiivsemaks.»

Robuse juhi Mikk-Alvar Olle sõnul on muutuva vasturaskusega treeningud saamas tõhusa üldfüüsilise ettevalmistuse lahutamatuks osaks, seda nii individuaal- kui meeskonnaspordis. «Professionaalse ja ambitsioonika organisatsioonina soovib Paide Linnameeskond oma treeningute kvaliteeti pidevalt tõsta. Robuse integreerimine Paide esindusmeeskonna treeningprotsessidesse on meile kahtlemata suureks tunnustuseks,» sõnas Olle.

Koostöö Paide Linnameeskonnaga on Robusele oluliseks sisendiks spordialaspetsiifiliste videotreeningprogrammide loomisel. «Arutelust Paide treeneritega tekkis idee koostada üldfüüsilise ettevalmistuse videotreeningute seeria just jalgpalluritele, mis arvestab harjutuste valikul ja koormuse määramisel ala spetsiifikaga, näiteks sprindikiiruse ja plahvatuslikkuse osas. See on kahtlemata põnev suund, mida tulevikus laiendada ka teistele spordialadele,» märkis Olle.

Robus on hetkel Baltimaade esimese sporditehnoloogia firmana viimas läbi oma aktsiate esmast avalikku pakkumist ja plaanib viia aktsiad kaubeldavaks Nasdaq Tallinna börsi alternatiivnimekirjas First North. Pakutava aktsia hind on 3,34 eurot, millest 0,60 eurot on nimiväärtus ja 2,74 eurot on ülekurss. Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algas 5. aprillil ning lõppeb 14. aprillil 2022 kell 16.00 (Eesti aja järgi).