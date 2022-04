Fondijuhi üllatus: võlakirjarikkad fondid kaotasid sama palju kui aktsiafondid. Kohati enamgi

3–5 protsendi ulatuses miinuspoolele jäävad tootlused mõne kuu lõikes on siiski suhteliselt väike liikumine. Kui asjad peaksid väga halvaks minema, on aktsiafondide kaotusvõimalus kahtlemata võlakirjafondidest suurem.

Finantsturgudel ei ole 100 protsenti kindlaid stsenaariume ja märksõnaks on tõenäosus. Nii on tõenäosus pikaajaliselt paremat tootlust teenida ja inflatsiooni edestada aktsiarikaste pensionfondidega. Parema tootlusootuse eest tuleb loovutada stabiilsus ja olla valmis lühemaajalisteks suuremateks kõikumisteks.

Oluline on pikaajaline vaade

Valmis tuleb olla selleks, et võlakirjafondid võivad ka edaspidi teenida väikest miinustootlust. Esmapilgul võib see tunduda arusaamatu, kuidas saavad kindlaksmääratud väikese intressimääraga võlakirjad tuua investorile miinust. Kui aga intressimäärad järsult tõusevad, muutuvad n-ö vanad väiksema intressiga võlakirjad vähematraktiivseks ja nende hinnad kohanduvad allapoole.

SEB on hoidnud võlakirjarikastes pensionifondides rohkem lühiajalisi võlakirju ning lisaks veel inflatsioonikaitsega võlakirju, mis on aidanud aasta algusest enamikku teisi konservatiivseid pensionifonde edestada, kuid miinusest ei pääsenud meiegi.

Hajutatud II sammas aitab riske jagada

Venemaa väärtpaberid visati välja ka enamikust arenevate turgude indeksitest. Venemaa Föderatsiooni sõda tõi kaasa meie kodupiirkonna ja Ida-Euroopa riskipreemiate kasvu, kuid mõju globaalsetele finantsturgudele on seni olnud väike. Maailma aktsiaindeksid on sõja algusest arvates märtsi lõpu seisuga koguni korralikus plussis (näiteks MSCI All Country aktsiaindeks on sõja algusest tõusnud umbes 6 protsenti).

Kuna esimene pensionisammas on nagunii sajaprotsendiliselt seotud tööandjaga ja kodupiirkonnaga, on globaalselt hajutatud teise samba fond heaks võimaluseks riske jagada.

Vähendasime väikeettevõtete ja säilitasime tehnoloogiasektori positsioonid. Suurendasime võlakirjaportfelli pikkust, sest arvame, et intressimääradel on potentsiaali korrigeeruda veidi allapoole ja võlakirjadel on võimalus mõnevõrra taastuda. Kvartali lõpu seisuga oli see samm siiski ennatlik ja intressid on jätkanud marssi ülespoole.