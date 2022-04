Arvutas kokku: alates sõja puhkemisest on Euroopa Liit Venemaale andnud pöörase rahasumma

Euronews kirjutab, et kolmapäevase seisuga oli Euroopa Liit alates Ukraina sõja algustpäevist kandnud Venemaale üle 35 miljardit eurot. Nii suur oli Hispaania poliitiku Josep Borrelli sõnul tasu, mida Euroopa Liidu riigid kokku erinevate energiatoodete eest maksid.

Eile tegi Euroopa Liit teatavaks uue Venemaa-vastase sanktsioonide paketi, millega lõpetatakse Venemaalt kivisöe ostmine. Venemaa nafta ja gaas on praegu sanktsoonide alt välja jäänud, kuid Euroopa Liidu juhid on varem öelnud, et tahavad selle aasta lõpuks 2/3 ultatuses oma energiasõltuvust Venemaast vähendada.