PayPali asutaja: Warren Buffett on bitcoin'i vaenlane number üks

PayPali kaasasutaja ja Donald Trumpi liitlane Peter Thiel süüdistab «finantsgerontokraatiat», sealhulgas Warren Buffettit ja Jamie Dimoni, bitcoin'i arengu takistamises, vahendab Financial Times.

Otsekohene libertaarne tehnoloogiainvestor kirjeldas sel nädalal Miamis toimunud «Bitcoin 2022» konverentsil peetud peaettekandes maailma rikkaimat investorit Warren Buffettit kui «sotsiopaatilist vanaisa Omahast».

Thieli kõne algas krüptovaluutade investeerimisväärtuste analüüsiga, kuid muutus kiirelt tiraadiks finantsinstitutsioonide, sealhulgas «pankrotistunud» keskpankade ja ESG «vihavabriku» vastu. ESG tähistab keskkonna-, sotsiaal- ja ettevõtte juhtimise põhimõtteid ning on vastutustundliku investeerimise põhimõtete nurgakivi.

«Tegemist on liikumisega ja see on poliitiline küsimus, kas see liikumine õnnestub või õnnestub liikumise vaenlastel meid peatada,» ütles ta veidi enne seda, kui nimetas Buffettit «vaenlaseks number üks».

Kõnes, milles ta tõi esile ka JP Morgani tegevjuhi Jamie Dimoni ja investeerimisgrupi BlackRocki esimehe Larry Finki, ütles ta, et krüptovaluutat takistavad institutsioonid, mida juhib «finantsgerontokraatia».

Thieli sõnul on ootused mitte investeerida bitcoin'i «sügavalt poliitilised» ja finantsinstitutsioonile tuleks öelda, et «te peate sellega kaasa tulema». Thiel lisas, et 830 miljardi dollari (763 miljardi euro) suurune bitcoin'i-turg suudab konkureerida ülemaailmse aktsiaturuga, mille väärtus on üle 100 miljardi dollari (92 miljardi euro).