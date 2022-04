Le Peni presidendiks saamise kartus kergitas Prantsuse võlakirjade tootluse 7 aasta kõrgeimale tasemele

Investorid on sel nädalal Prantsusmaa võlakirju rohkelt müünud, kergitades 10-aastase võlakirja intressi seitsme aasta kõrgeimale tasemele. Intressimäärad on tõusmas viiendat kuud järjest, mida pole nähtud üle kümne aasta, kirjutab Bloomberg.

Opositsioonikandidaat on viimastel nädalatel vähendanud Macroni edumaad, olles eemaldunud eurovastasest retoorikast ja meelitanud valijaid lubadustega alandada bensiinihindu ja maksustada suuri energiaettevõtteid. See on vapustanud võlakirjakauplejaid, kelle riski tajumine Prantsusmaa riigivõlakirjade puhul on tõusnud Saksa vastavate võlakirjadega võrreldes kahe aasta kõrgeima tasemeni.

Eelmise kuu istungi protokollist selgus, et mõned poliitikakujundajad soovisid määrata lõpptähtaja väiksemale varaostuprogrammile, mis on kestnud alates 2015. aastast. See vabastaks tee võimalikule intressimäärade tõstmisele kolmandas kvartalis, et võidelda euroala inflatsiooni vastu, mis on juba peaaegu neli korda kõrgem kui 2-protsendiline eesmärk.