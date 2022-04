Konkurendi häda tõi tellimuse: Soomes hakatakse päikesepaneeliautot ehitama

Saksamaa ettevõte Sono Motors on pikka aega lubanud päikesepaneelide peal sõitva autoga turule tulla. Algselt leidis firma autoehitaja Rootsist: päikeseauto pidi kokku panema Saabi järglane NEVS.

Aga siis juhtus, et NEVSi omanik, Hiina suur kinnisvarakonglomeraat Evergrande sattus sellisesse hätta, et kardeti suurpankrotti. See tekitas Sono Motorsis hirmu ning kaup jäi katki. Nüüd leidsid sakslased uue ehitaja: Soome Valmeti.