Euro ei saa langusele piiri ette

Euro on alates aasta algusest dollari suhtes odavnenud 3,94%. Kuigi suurem langus toimus Ukraina sõja tõttu, siis algas odavnemine tegelikult juba palju varem: viimase 12 kuuga on euro dollari suhtes nõrgenenud 8,6%. Nõrgenemine sai laias laastus alguse 2021. aasta maikuus. Täna saab ühe euro eest kätte 1,09 dollarit.

Kuigi võib tunduda, et mis see intressi tõstmine ära ei ole, tähendaks see kohe ka majanduse jahutamist. Aga majandus on asunud nüüd Ukraina sõja mõjude tõttu Euroopas ise jahtuma. Märtsi lõpus pakkusid näiteks Saksamaa analüütikud, et sealne majandus kasvab tänavu kõige enam 1,8% – aga kui lõpeb Venemaa gaasi ja nafta pealevool, on olukord tõsisem ning hakkaksid kostma ka jutud ähvardavast majanduslangusest, nagu kirjutas Tagesspiegel.